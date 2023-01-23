『BRING ブリング ワンダーウェア フーディ Lサイズ ターコイズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 05時 33分に出品され03月12日 05時 33分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在64件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BRING

WUNDERWEAR HOODIE

サイズ L

カラー ターコイズ



平置きサイズ

身幅 54cm

着丈 68cm

裄丈74cm



【メーカー説明】

ジャストでベースレイヤー、ルーズフィットでタウンユース。



バラクラバは頭から目の周り以外の顔、首まですっぽり覆ってくれるので、昔からハードな冬登山に使用されていました。



近年はスノーボードやスキー、サイクリングなどアクティブなウィンターレジャーにも使えると、注目を集めています。



極寒の寝袋での睡眠時に、目まですっぽり覆う安心感を貴方に。

ルーズフィットな着こなしでタウンユースにも。

街中ではバラクラバをマスク代わりにでき、便利です。



さらに指ぬき付きで、手のひらを保護しながらトレッキングポールをがっちり握ることも。



目立った毛玉、ほつれ、汚れはありませんが、

USED品ですので神経質な方は購入をご遠慮ください。



折りたたんで袋に入れて、宅急便コンパクトで発送予定です。



即購入可能



#chillout長袖



登山 ハイキング ミッドレイヤー 長袖

パーカー フーディ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ BRING

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