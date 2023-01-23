『新品SM- E102 5° x 110 x 25.4mm Elite Stem【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 10時 21分に出品され03月08日 10時 21分に終了予定です。即決価格は9,389円に設定されています。現在116件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SM- E102 - BK

5° x 110 x 25.4mm Elite

Stem Black



新品未使用

希少 レア なサイズかと思います。 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>パーツ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: トムソン

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

パーツ タグ 新品SM-

E102



5°

x

110

x

25.4mm

Elite

Stem