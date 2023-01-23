『M 93年 グッドイナフ GOODENOUGH スナイパー ジャケット 初期【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 12時 21分に出品され05月09日 12時 21分に終了予定です。即決価格は38,220円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド∶GOOD ENOUGH

アイテム∶SNIPER JACKET 1993年 リリース

カラー...ブラック

サイズ∶M (大きめ)

肩幅...55cm

身幅...65cm

袖丈...63cm

着丈...67cm

状態∶中古

※リペアやダイヤキルトのほつれあり画像5，6にてアップしております。

その他にも30年前の年代物な点とデザイン上状態は完璧な物ではありませんが、古着に慣れていない方はご注意下さい。



かなりレアなアイテムになります。



胸の刺繍もSKATE THING スケシンの初期のデザインです。



本当にあまり出品されないアイテムなので探していた方はよろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: グッドイナフ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ M

93年

グッドイナフ

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スナイパー

ジャケット

初期