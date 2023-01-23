『FENDI モントレゾール ハンドバッグ ショルダーバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 17時 17分に出品され03月28日 17時 17分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在833件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フェンディのモントレゾールです。



こちらで譲っていただきましたが、使わなかったので再出品させていただきます。



状態は写真をご確認ください。





新品ではないので、ご理解のある方のみご検討ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ FENDI

モントレゾール ハンドバッグ ショルダーバッグ