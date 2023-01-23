『良品★Hallstatt ハルシュタット エレキヴァイオリン EV-30/NBR【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 18時 38分に出品され03月24日 18時 38分に終了予定です。即決価格は11,297円に設定されています。現在224件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>弦楽器
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
【美品】SUZUKI バイオリン 280 4/4 1983年製 希少
¥ 12285
STENTOR ステンター スチューデント スタンダード 4/4 ヴァイオリン
¥ 9204
アウリス キンダーハープ ペンタトニックライアー
¥ 10115
コントラバス用エンドピン カーボン製 先端真鍮 10mm
¥ 7800
中古チェロ Franz Kirschnek
¥ 118800
コントラバス ソフトケース
¥ 11700
YAMAHA サイレントチェロ SVC110
¥ 94500
チェロ用弓 K.SUGITO 杉藤楽弓
¥ 10600
バイオリン 4/4 ケース・弓付き
¥ 7800
美品 STENTOR STUDENTII バイオリン 4/4 ステンター
¥ 9230
SUZUKI スズキ No.280 1/2 バイオリン 1987年製 ケース付き
¥ 9425
Carlo giordano vs-2
¥ 13000
【美品】Super Light 軽量 撥水 バイオリン セミハードケース
¥ 11232
沖縄三線最高峰八重山黒木知念大工型本皮一枚張りスンチ塗り期間限定出品
¥ 71300
スズキ 1/4 バイオリン no.220 Suzuki 鈴木 子ども 230
¥ 11978
BOSS GT-1B
¥ 10833
再掲【ベースベッドアンプ】GALLIEN-KRUEGER MB500 ギャリエン
¥ 16100
Xotic XJ-1T 5st
¥ 93500
落札価格11297円
224 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！