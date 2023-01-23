『良品★Hallstatt ハルシュタット エレキヴァイオリン EV-30/NBR【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 18時 38分に出品され03月24日 18時 38分に終了予定です。即決価格は11,297円に設定されています。現在224件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Hallstatt ハルシュタット エレキヴァイオリン EV-30



エレキバイオリン(電子バイオリン)は、本体に内蔵されたピックアップという音を拾う機械により、そのサウンドを電子的に出力することができる楽器です。



ボディーが響かないので、生音が通常バイオリンより小さく、自宅練習も最適。



スタジオやライブハウスではアンプに、自宅ではヘッドフォンを繋げば大音量で練習が出来ます。



■仕様

トップ板:単板スプルース

側板&裏板:メイプル

ネック材:メイプル

指板:エボニー

ペグ:エボニー

あご当て:エボニー

Tailpece:4弦ともアジャスター付き

EQ:Belcat アクティブEQ

カラー:NBR(ナチュラルブラウン)



■付属品

・本体

・軽量ハードケース

・弓（ちょっと劣化している）



中古品ですが比較的キレイな状態な方かと思います♪



種類バイオリン



サイズ4/4

Hallstatt ハルシュタット エレキヴァイオリン EV-30/NBR ナチュラルブラウン



#エレキ

#エレキバイオリン

#4/4

#ハルシュタット 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>弦楽器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし