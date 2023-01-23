『80s adidas ヴィンテージトラックジャケット オレンジ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月23日 07時 57分に出品され04月23日 07時 57分に終了予定です。即決価格は14,250円に設定されています。現在759件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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- ブランド: adidas

- 色: オレンジ

- 型番: ADS-4F

- サイズ: 3

- デザイン: ジップアップ



【デザインとスタイル】

オレンジ色のボディに黒のストライプが施されており、スタイリッシュで目を引くデザインです。ジップアップスタイルで、着脱が簡単で、カジュアルなシーンにも適しています。





デサント トラックジャージ ビンテージ vintage 古着 80s 90s 菅田将暉 小松菜奈



カラー···オレンジ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 80s

adidas

ヴィンテージトラックジャケット

オレンジ