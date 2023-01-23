『瀬口黎弥 BATTLE OF TOKYO ぬいぐるみ マスコット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 06時 25分に出品され04月16日 06時 25分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在200件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

出回り少

このぬいぐるみは、2022年の「BATTLE OF TOKYO」イベントに関連するアイテムです。TAITOによって製造され、約15cmのサイズで手に取りやすいです。



【デザイン】

キャラクターは特徴的な髪型と表情を持ち、ベージュの衣装に青いシャツを着ています。後ろから見ると、髪の毛の質感も楽しめます。



【コレクション価値】

ファンやコレクターにとって、特別なイベントに関連した商品は貴重です。このアイテムは、イベントの思い出を持ち帰るのに最適です。



- 素材: ぬいぐるみ

- 色: ベージュ・黒・青

- サイズ: 約15cm

- ブランド: TAITO

- イベント名: BATTLE OF TOKYO

- 年: 2022



EXILE ATSUSHI TAKAHIRO 黒木啓司 TETSUYA AKIRA ネスミス NESMITH SHOKICHI 将吉 橘ケンチ



三代目JSB

今市隆二 岩田剛典 登坂広臣 山下健二郎 NAOTO 直人 直己 ELLY



GENERATIONS

佐野玲於 片寄涼太 白濱亜嵐 数原龍友 中務裕太 小森隼

関口メンディー



THE RAMPAGE

川村壱馬、吉野北人、RIKU、陣、LIKIYA、与那嶺瑠唯、神谷健太、山本彰吾、岩谷翔吾、鈴木昂秀、後藤拓真、浦川翔平、龍、武知海青、長谷川慎、藤原樹



FANTASTICS

八木勇征 中島颯太 世界 佐藤大樹 澤本夏輝 瀬口黎弥 堀夏喜 木村慧人



ballistikboyz

日髙竜太 加納嘉将 海沼流星 深堀未来 奥田力也 松井利樹 砂田将宏



PSYCHIC FEVER

剣 中西椋雅 渡邉廉 JIMMY 小波津志 半田龍臣 WEESA



LILLEAGUE

岩城星那 中村竜大 山田晃大 岡尾真虎 百田隼麻 難波碧空 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 目立った傷や汚れなし