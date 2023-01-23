『ステルス2 HD 5番ウッド 19°【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月13日 08時 51分に出品され05月13日 08時 51分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在46件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
キャロウェイ エピックスーパーハイブリッド 3番
¥ 12900
SIM2MAX 3W
¥ 13000
本間 Perfect Switch 19.22.25 ユーティリティ
¥ 9360
【美品】フジクラ 24 ベンタス ブルー 6x ピン スリーブ付き
¥ 14500
Srixon PRGR Cobra アイアンセット 7本
¥ 7784
TENSEI 1K WHITE 70S（Callawayスリーブ）
¥ 13000
MIZUNO ミズノ ウェッジ 50 56 60 N.S.PRO 950GH
¥ 12870
レディース Callaway キャロウェイ ソレイユ ゴルフセット 初心者 8本
¥ 24470
エリートグリップ 新品 5本から売ります
¥ 7800
ブリヂストン ツアーB JGR ドライバー 9.5° ツアーAD IZ-5S
¥ 10920
メンズ初心者用 ゼクシオ MP600 MP400 ゴルフクラブセット 右 13本
¥ 28295
SIM2MAX レスキュー〔ユーティリティ〕4U ATTAS MB HY 75S
¥ 11050
【ほぼ新】【極美品】DIRETTO OP2 ディレット ドライバー 1w SR
¥ 16500
ATTAS V2 シャフト 6S
¥ 11700
★ジャンク★PING G430 ヘッドのみ
¥ 9360
キャロウェイ マックスファスト単品50度
¥ 9360
【あらりょー様専用】ボーケイSM6 ウェッジ 52度 56度 58度 3本セット
¥ 10920
ホンマ アイアンセット bezeal 525
¥ 10500
落札価格10500円
46 入札履歴
終了
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