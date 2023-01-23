『ステルス2 HD 5番ウッド 19°【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月13日 08時 51分に出品され05月13日 08時 51分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在46件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ステルス2HDの5番ウッドです。

シャフトはテンセイRED50S。

グリップはラムキン。

数回ラウンドで使用した程度でほぼ傷はありません。グリップも全く問題なく使用できます。

クラウンの部分に少し汚れがありますが構える時の支障にはならない程度です。



番手···5W



利き腕···右



ロフト角···19



硬さ···S(M-43/S-1) 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし