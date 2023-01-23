『キャリーケース スーツケース ユニオンジャック柄 新品 容量アップ Lサイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 14時 50分に出品され03月27日 14時 50分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在981件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヴィンテージ風ユニオンジャック柄

オシャレでインパクトのあるキャリーケースです。



★YKKファスナー使用！

★マチが広がるので急に荷物が増えてもまとめてられて便利♪

★旅行や普段使いなど幅広く使える！

★多段式ハンドルで好きな高さに設定可能。

★360度回転の直径約50mmの大型車両が8個で安定感&スムーズ静音走行。

★TSAロック搭載。



★ ダイヤルロック仕様でスムーズにロックがかけられます。

(鍵穴は空港の職員が使用するものですので、付属のカギはありません)



※初期設定は「000」です。こちらに合わせ鍵穴の部分をスライドさせるとジップが外れます。番号設定の仕方は付属の説明書をご覧ください。





寸法 : Lサイズ (外寸)車輪含まず

約70×50×32〜37cm

重さ : 4.7kg

容量 : 約80〜90L

素材：ポリカーボネイト

カラー : ユニオンジャック柄

M6050



キャリーLサイズはこちら→#ramllll





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