『美品 RRL ダブルアールエル ミリタリージャケット 中綿 Sサイズ オリーブ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 23時 45分に出品され04月20日 23時 45分に終了予定です。即決価格は14,155円に設定されています。現在905件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 RRL

ダブルアールエル



ミリタリー 中綿 ジャケット



S (日本M)



RRLならではのヴィンテージ加工が施されています。



裏キルティング



内ポケットあり



試着のみです。



状態は写真でご確認下さい。



素人保管になります。



※サイズによって、らくらく、ゆうゆうメルカリ便の配送方法を変更することがございます。



※リサイクル梱包資材を使用する場合がありますのでご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ダブルアールエル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品 RRL

ダブルアールエル ミリタリージャケット 中綿 Sサイズ オリーブ