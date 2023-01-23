『WTAPS×OAKLEY Keys Jacket.Poly.Ripstop-S【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 23時 02分に出品され03月17日 23時 02分に終了予定です。即決価格は14,540円に設定されています。現在583件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ★読んだ方だけお得なプロフィールをぜひご覧になってください！★





WTAPSのジャケットです。

2019年春夏モデル







モトクロスから着想を得たジャケットは、WTAPSを象徴するミリタリーライクなルックスに、OAKLEYが得意とする機能が追加されたハイブリッドな仕上がりとなっています。





本体には薄手のポリエステルリップストップ生地を使用し、フロントジップのフード付きライトウェイトジャケット。



両胸、裾付近脇、両袖にコンパクトなジッパーを使用したポケットを完備し、袖口をゴムリブで切り替えたスポーティーなミニマルデザイン。



バックセンターにライン上に施されたWTAPSロゴプリントがポイント。



定価¥48,400







私のWTAPS出品一覧です

#2casaのWTAPS



私のナイロンジャケット出品一覧です

#2casaのナイロンジャケット







<カラー>

Dark Brush(オリーブ)



<素材>

ポリエステル100%



<サイズ>

US/EUのXS

JPNのS



参考までに、身長170cm体重60kg台半ばの男性がゆったりめで着用できます。



※着画はお断りしておりますので、実寸からサイズ感を判断できる方のみご購入ください。





<実寸サイズ>

・肩幅 約51cm

・身幅 約60cm

・着丈 約69cm

・袖丈 約58cm



<コンディション>

目立った汚れやダメージはなく状態良好です。



※使用回数や購入時期についてのコメントには回答しません。







コラボ

限定

オークリー

Oakley

DESCENDANT

NEIGHBORHOOD

VISVIM

Nigel Cabourn

Engineered Garments

Stone island

ナイロンジャケット

マウンテンパーカー

リップストップ

オリーブドラブ

ミリタリージャケット

アースカラー

グリーン

カーキ







80s 、90sのユーズド古着、Tシャツ、パーカー、ジャージ、スウェットやナイロンジャケットを中心に出品しています。古着やレトロな感じが好きな方、スポーツミックス、オーバーサイズやビッグシルエットが好きな方におすすめです。







カラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ダブルタップス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ WTAPS×OAKLEY

Keys

Jacket.Poly.Ripstop-S