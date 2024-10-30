『■ WEST RIDE ウエストライド ミリタリー ライダース カーキ 34【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 18時 46分に出品され03月15日 18時 46分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在990件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂きありがとうございます☆



WEST RIDE ウエストライド

ミリタリー ライダース ジャケット



■ カラー カーキ

■ 表記サイズ 34

■ コットン100％



着丈61cm

肩幅40cm

身幅48cm

袖丈63cm



ご不明な点がありましたらコメントよろしくお願いします。



20241030 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ウエストライド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ■

WEST

RIDE

ウエストライド

ミリタリー

ライダース

カーキ

34