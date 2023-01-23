『28cm 新品 NIKE AIR MAX EXCEE ナイキ エクシー スニーカ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月17日 05時 06分に出品され04月17日 05時 06分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品、未使用、箱&タグ付きのスニーカー商品です。



楽天で16,899円で購入するも、サイズが合わなかったため、部屋で試着のみしましたが、新品、未使用です。

ナイキの箱で発送します。

箱も綺麗です。

タグも付いてます。



【商品説明】

NIKEのエアマックス EXCEE。

商品型番:DZ2619-001

ナイキ エア マックス 90をイメージし、クラシックなデザインをリスペクトしながら

新たなテイストをプラスした、エクシー。

ブラックと落ち着いたゴールドの配色がかっこいい1足。

かかとに配置されたエアバッグが快適なクッション性を提供してくれるので、日常使いにおすすめしたい一足です。



カラー...ゴールド

カラー...ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 28cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 28cm

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