『28cm 新品 NIKE AIR MAX EXCEE ナイキ エクシー スニーカ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月17日 05時 06分に出品され04月17日 05時 06分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|28cm
|ブランド:
|ナイキ
【未使用】27cm コンバース CT70 HI チャックテイラー ブラックレザー
¥ 11000
正規品 バレンシアガ メンズシャワーサンダル ビーチサンダル レッド 27センチ
¥ 9749
AUTRY オートリー メダリスト 41 美品 26.5
¥ 12025
Size27.5 Converse Addict One Star Loafer
¥ 16054
新品未使用/ミハラヤスヒロ BLAKEY A08FW735 サイズ41 25.5
¥ 14000
converse addict one star loafer brown 26
¥ 12168
早い者勝ち❗️レッドウィング 2966 エンジニアブーツ スチール無し 激茶芯
¥ 23970
Converse CT70 PLAY COMME des GARÇONS
¥ 9984
Timberland デッキシューズ ダークブラウン 26cm 箱付き
¥ 10400
コンバース ワンスターレッド レア
¥ 10140
【新品未使用】ニューバランスM1300DG 26.5センチ
¥ 18000
NOVESTA STARMASTER VELCRO HAIRY SUEDE 42
¥ 10920
Jordan5 Retro Premium Triple Black 27.5
¥ 8970
adidas YEEZY Boost 350 V2 Slate White
¥ 23745
Puma x Coperni ROSGOR B ブラック 6.5/7.5
¥ 15990
adidas アディダス YEEZY 500 GRANITE イージー
¥ 9984
モアテン ゼブラ 28.5センチ
¥ 10900
ドクターマーチンサンダル 24.5cm
¥ 7410
落札価格10725円
829 入札履歴
終了
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