『【極美品】ETiAM Liberty ボディバッグ シュリンク レザー F2【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 15時 22分に出品され03月22日 15時 22分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在121件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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---商品説明---

[ブランド]：ETiAM

[商品名]：Liberty ボディバッグ

[サイズ]：W約23cm x H約16cm x D約5.5cm、ショルダー73-123cm



[状態ランク]：S

[状態詳細]：１年ほど前に伊勢丹新宿で購入しましたが、試着程度で外出には一度も使わず、今後も使う機会がないため出品致します。



■ランク表記について

[S]使用感をあまり感じないお品

[A]多少の使用感はあるが状態の良い中古美品のお品

[B]使用感はあるが目立つダメージや大きな汚れなし

[C]使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり



[付属品]：本体のみ

[購入元]：伊勢丹新宿

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◎無言購入可能です。値下げ交渉中でも購入された方が優先になります。



◎思っていた商品や状態と違った等の理由での返品は、お受け致しかねます。状態を確認し、同意してくださった方のみご購入をお願いいたします。



その他ご不明な点がございましたら、お気軽にコメントお願いいたします(*^^*)



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素敵なご縁がありますように♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【極美品】ETiAM

Liberty

ボディバッグ

シュリンク

レザー

F2