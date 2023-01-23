『PRADA bucket hat ナッパレザー バケットハット sizeM【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 06時 19分に出品され03月25日 06時 19分に終了予定です。即決価格は43,900円に設定されています。現在888件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用

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2024AW 2024年6月購入

PRADA プラダ

lamb leather bucket hat ナッパレザー バケットハット 2HC137_2ATN_F0002

定価 137,500円



ソフトなナッパレザー(羊革)を使用し、モダンなタッチを添えたアイコニックなバケットハット。

コットンライニングを施し、エナメルメタルのトライアングルロゴをあしらったデザイン。



[サイズ] Mサイズ 58cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ PRADA

bucket

hat

ナッパレザー

バケットハット

sizeM