『綿麻浴衣 トールサイズ 裄72cm ひまわり✕金魚 即日発送可【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 05時 52分に出品され03月23日 05時 52分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在317件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ♥綿紬変わり織の地にシックなひまわりと金魚



☘アイボリーと薄ベージュのストライプ地に

濃紺色のひまわりと赤褐色の金魚模様

☘年代関係なく広い世代に似合う浴衣

☘ピッタリの帯がありましたのでコーデしました



【素材】 綿85％ 麻15％

【サイズ】身丈 170cm

袖丈 49cm

裄 72cm

前巾 28cm

後巾 31cm



☘裄長さんには嬉しい72cmの浴衣です！

☘ヒップ周りゆったりしています。



※帯は付いていません(_ _)



帯は別売りです。

￥9,980（画像1.23.4）単衣正絹博多半巾帯



￥10,800（画像6.7.8）金魚刺繍

日本製・ポリエステル素材







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カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 綿麻浴衣 トールサイズ 裄72cm







ひまわり✕金魚 即日発送可