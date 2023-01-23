『綿麻浴衣 トールサイズ 裄72cm ひまわり✕金魚 即日発送可【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 05時 52分に出品され03月23日 05時 52分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在317件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
振袖★成人式★結婚式★沖縄★紅型
¥ 9533
工芸染匠 成謙工房【京友禅付下げ◆変わり花唐草】水色 ライトブルー
¥ 148068
栗山工房 訪問着 保管品 未仕立て
¥ 25520
玉城ティナ振袖フルセット
¥ 86900
アンティーク 昼夜帯 大正ロマン 引き抜き
¥ 7020
イチゴ柄【オーダー生地見本】
¥ 7800
藤娘きぬたや 未仕立て ピンク 雲取り 菊
¥ 68080
紬 飛び柄 素敵なデザイン 裄67 着物 正絹 袷 広衿 RK-2530
¥ 7644
訪問着568D 入学式 卒業式 結婚式 七五三 お宮参り
¥ 10764
aobx10 omx131美品 逸品 上品 フォーマル 唐織 正絹 袋帯
¥ 7644
¨̮⃝ 結城紬 真綿紬 トールサイズ 身丈171 未使用品
¥ 11600
豆千代モダン bouquet 2尺袖きもの
¥ 15600
美品 袋帯 振袖向き 鳳凰に唐花文 4m34cm ゴールド フォーマル 成人式
¥ 8424
袋帯 華紋 花紋 唐花 織り出し 着物 103a o
¥ 10800
正絹 金彩友禅 訪問着(未使用品)
¥ 16830
新品 未使用 正絹 背抜き 黄金繭 クリキュア 花唐草 更紗 付下げ 白
¥ 25000
地模様 色無地 美しい花の地紋 着物 正絹 紋なし 袷 広衿 RK-2553
¥ 7644
仕付け糸付き 染大島紬 お洒落 更紗 着物 NO11
¥ 10150
落札価格10764円
317 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！