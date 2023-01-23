『フェスティノ ツヤモイストドライヤー【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 14時 20分に出品され03月27日 14時 20分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在575件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今月10月上旬にマルイ通販で購入。

別の色が欲しかったのですが、返品期間が過ぎてしまったため、こちらで出品します。



カラー サンドベージュ

新品未開封品です。

お値下げ交渉ご遠慮くださいm(_ _)m





「かるっ」「はやっ」「あ、つやつや」をボタンひとつで体感。

ただ乾かすだけじゃない、ツヤ出しから地肌ケアまでできる“ツヤ髪”ドライヤー

◆片手で操作＆持ち運びもラクラク！業界トップクラスの軽さを実現

ブロードライやスタイリング中に片手で操作するドライヤーだからこそ、本体の軽さにも こだわり。重さわずか約270g※は業界でもトップクラスの軽さで、収納・持ち運びにも便 利な専用ポーチ付きだから、旅行などにもおすすめ。

◆パワフルな風で、乾かしにくい髪の根元や頭皮までスピードドライ！

小さくて軽い本体からは想像できないほどパワフルな風を実現。傷みやすい濡れ髪やニオ イ、かゆみが気になる生乾き頭皮もムラなくスピーディに乾かしながら、マイナスイオン と遠赤外線が髪の乾きすぎを防いで、仕上がりはしっとりなめらかに。

◆髪と頭皮をケアしながら乾かす、やさしい「低温設計」

地肌にやさしい約60℃の「スカルプモード」と、温冷風が自動でランダムに切り替わる約 60℃以下に設定された「ツヤモード」。どちらのモードも髪と地肌を丁寧に乾かし、熱ダ メージを抑えてしっかりケアしながら、うるおいはほどよくキープ。

◆複雑な操作は一切ナシ！モード切り替えはボタンひとつでOK

傷みやすい濡れ髪をスピーディに乾かす「スピード」、低温で髪と頭皮をケアしながら乾 かす「スカルプ」、温冷風が自動でランダムに切り替わる「ツヤ」、キューティクルを引 き締め、髪を整える「クールダウン」の髪と頭皮に嬉しい4つのモードは、ボタンひとつ で操作できてラクラク。

◆風量はターボ/ドライ/セットの3段階設定

◆マイナスイオン×遠赤外線でパサつきや静電気を抑制

◆最高温度：約90℃/低温温度：約60℃

◆ブロー用波形ノズル付き

◆収納・携帯に便利な持ち運び用ポーチ付き

【付属品】本体：PC/ポーチ・ポリエステル ノズル・ポーチ・取扱説明書（保証書）

【電源】AC100V 50/60Hz

【消費電力】1,000W

【コード長】1.7m

[型番:SMHB-029] 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フェスティノ