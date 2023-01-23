『ペニー 22インチ FESNフルカスタム ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 01時 53分に出品され03月14日 01時 53分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在425件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ペニー 22インチ FESNフルカスタム品になります。



デッキテープの他、ノーズホールとテールピボットカスタムしております。



購入後、勿体無くて飾っておりました。

室内で数回乗ってみたのみです。

タイヤを見ていただければわかると思うのですが、外で走っていない新品です。





24時間以内に発送致します。











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#スケボー 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ストリート系スポーツ>>>スケートボード 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ペニー