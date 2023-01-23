『vivienne westwood MAN レオパード柄 3つボタン 高襟シャツ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 07時 03分に出品され04月13日 07時 03分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在223件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 vivienne westwood MAN

緑＆赤がオシャレなレオパード柄シャツです。



3つボタンの高襟・立ち襟です。

当方女性で普段Mサイズを着用しますが、

サイズ感は問題ありませんでした！

試着したのみで実際に着用はしていません。



オーブはシルバーで左胸元に刺繍してあります。



●サイズ

タグ表記 46

身幅 約50cm

肩幅 約44cm

着丈 約69cm

袖丈 約62cm



カラー···グリーン

カラーデザイン···バンドカラー/スタンドカラー





ヴィヴィアンウエストウッド ヴィヴィアン 美品 オーブ オーヴ 刺繍 綿 コットン シャツ ワイシャツ ヒョウ柄 レッド グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ヴィヴィアンウエストウッドマン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ vivienne

westwood

MAN

レオパード柄

3つボタン

高襟シャツ