『737【人気Lサイズ】ステューシー♧ビッグロゴ ワールドツアー USA製パーカー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 14時 22分に出品され03月29日 14時 22分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在881件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⚫︎商品説明

ステューシー

STUSSY

パーカー ワールドツアー



⚫︎サイズ

Ｌ



⚫︎実寸サイズ(平置き)cm

肩幅→48

身幅→51

袖丈→63

着丈→65



多少の誤差はご了承下さい。



⚫︎カラー

ブラック/黒



⚫︎素材

綿80%

ポリエステル20%



⚫︎状態

used

正面右裾あたりに薄いシミあり(写真9枚目参照)





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#古着屋たいら_パーカー

管理番号 000987 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 737【人気Lサイズ】ステューシー♧ビッグロゴ ワールドツアー USA製パーカー