『FRED PERRY（フレッド・ペリー)トラックジャケット XL ライン【お歳暮】』はヤフオクでから04月07日 12時 08分に出品され04月07日 12時 08分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在185件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【540】



サイズ:XL

身幅:64

着丈:70

ラグランスリーブ



※平置きサイズ(cm )

(素人寸法の為、多少誤差あります)



⚫︎あまり目立ちませんが、

小さな色抜けが数カ所ございます(写真参照)



■詳しいサイズ感はお手持ちのお洋服と記載の実寸を照らし合わせて頂ければと思います。



■着画はしておりませんので、宜しくお願い致します。





■□■□■即購入大歓迎！！■□■□■



■□■□■安心安全匿名配送■□■□■



※お品物によっては、梱包の厚みの具合で

【らくらくメルカリ←→ゆうゆうメルカリ】

変更する場合ございます。ご了承下さいませ。







●1,000円または1,000円以下の商品は

申し訳ございませんが、お値下げ不可です。





質問等ございましたら、お気軽にお声掛けください。



即購入大歓迎♪(*^^)o∀*∀o(^^*)♪



宜しくお願い致します◎









カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: フレッドペリー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ FRED

PERRY（フレッド・ペリー)トラックジャケット XL



ライン