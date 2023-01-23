『90s Champion REVERSE WEAVE ノートルダム大学 刺繍タグ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月23日 05時 21分に出品され04月23日 05時 21分に終了予定です。即決価格は12,600円に設定されています。現在720件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 人気のカレッジプリント

NOTREDOME FOOTBALL

ノートルダム大学フットボール

ラバープリント

made in USA アメリカ製 米国製

グレー

肩幅50

身幅56

着丈66



右袖口、左袖にダメージあり。

若干の薄汚れもありますがグレーなので目立つほどではありません。

古着やヴィンテージにご理解のある方のみよろしくお願いいたします。



80s、トリコタグ、バータグ、古着女子、ゆるだほ、ダサカワ、ストリート、ダンス、ヒップホップ、個性派、奇抜系、オールド、アメカジ、菅田将暉、小松菜奈、在原みゆ紀、あいみょん、ナイキ、アディダス、スポーツブランド、シュプリーム等好きな方是非いかがでしょうか。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90s

Champion

REVERSE

WEAVE

ノートルダム大学

刺繍タグ