『エフトイズ ウイングキットコレクションVS9 二式戦闘機 P-40N 9コセット【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 17時 05分に出品され04月14日 17時 05分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在625件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エフトイズ

ウイングキットコレクションVS9

日本陸軍の鍾馗II型丙

アメリカ陸軍のP-40Nウォーホーク



未開封9個。



昔BOXで購入し、

１つだけ作った残りだと記憶しておりますので、

被りはないかと思いますが、お約束はできません。

どれを作ったのかも覚えておりません、、、



画像⑥のように軽く箱痛みがあるものもございます。



その他に目立ったキズ、汚れ等は見受けられませんが、

あくまで素人検品です。

細かいスレ等見逃しがある場合もございます。

気になる方はご遠慮下さい。



未開封の為、中身の確認はしておりません。

初期不良、初期傷等、責任負いかねます。



初期不良等の多いメーカーですが

返品交換は承れません。

不具合も楽しんで作成して下さい！



-バラ売り不可

-即購入歓迎

（コメント無しでも大丈夫です！）

-メルカリ便での発送予定



自宅保管ですので、神経質な方はご遠慮下さい。

宜しくお願いいたしますm(_ _)m 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>航空機・ヘリコプター 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エフトイズ