『Nike Dunk SB スケートボード用 黒/多色【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 21時 01分に出品され03月03日 21時 01分に終了予定です。即決価格は12,400円に設定されています。現在807件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このNike Dunk SBは、カラフルなグラフィックが特徴で、スケートボードに最適なスタイルを提供します。



【素材】

高品質なレザーと合成繊維を使用しており、耐久性と快適さを兼ね備えています。



【用途】

スケートボード用に設計されており、ストリートスタイルを楽しむ方におすすめです。



- ブランド: Nike

- モデル: Dunk SB

- 色: 黒/多色

- 特長: スケートボード用

- ロゴ: NIKE

- デザイン: カラフルなグラフィック

- 素材: レザー/合成繊維



箱はありません。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ストリート系スポーツ>>>スケートボード 商品の状態: 傷や汚れあり