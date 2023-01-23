『【美品】BOSS 赤 コットン テーラードジャケット L【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 16時 06分に出品され04月14日 16時 06分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着用3,4回程で綺麗だと思います。

着丈（襟から裾まで）…82cm

袖…61cm

肩幅…45cm



以下、AIさん説明です。

【ブランド】

BOSSのテーラードジャケットは、洗練されたデザインと高品質な素材で知られています。



【素材】

コットン製で、快適な着心地を提供します。カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



【スタイル】

赤色のテーラードジャケットは、スタイリッシュで目を引くアイテムです。メタルボタンがアクセントとなり、上品な印象を与えます。



- ブランド: BOSS

- 色: 赤

- 素材: コットン

- スタイル: テーラードジャケット



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ヒューゴボス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】BOSS

赤

コットン

テーラードジャケット

L