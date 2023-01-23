『ラルフローレン パーカー ネイビー色 レッド ベビー服【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 16時 19分に出品され03月30日 16時 19分に終了予定です。即決価格は4,600,000円に設定されています。現在151件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 匿名配送、送料無料





ラルフローレン

パーカー（日本製）



サイズ80



色 ネイビー

（レッド刺繍）



着用感あります。



中古なのでご心配な方は、ご遠慮くださいませ







即購入大歓迎

お値下げ☓





カラー...ブルー



素材...コットン



季節感...春



季節感...春, 秋



季節感...春, 秋, 冬



柄・デザイン...無地



種類...パーカー トレーナー 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>ベビー服(~95cm)>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 80cm ブランド: ラルフローレン