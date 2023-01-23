『AKIRA／Supreme Syringe Zip Up Sweatshirt【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 12時 55分に出品され04月15日 12時 55分に終了予定です。即決価格は14,820円に設定されています。現在300件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2017年11月4日にsupremeオンラインで購入しました。



カラー／Black

サイズ／S

付属品／個人情報をカットした納品書、ステッカー2枚



見落としがあるかもしれませんが新品購入後5回くらいしか着てないので目立つ汚れ、傷はなく個人的主観では美品です。



素人保管品ですので神経質な方、完璧をお求めの方はご遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ AKIRA／Supreme

Syringe

Zip

Up

Sweatshirt