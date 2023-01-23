『高さ230cmフィギュア コレクションラック ブラウン木製ガラスケース【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 14時 38分に出品され04月18日 14時 38分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在719件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 鏡面張り

台はガラス張りで取り外し可能。

上の棚はオプションで分割。天井との突っ張りあり。



【サイズ】縦：230cm、横：44cm、奥行き：31cm （大体です）

【傷などの状態】とくに目立った傷はありません。

【アピールポイント】状態はいいのでまだまだ使えます！



ドタキャンしない方、中古品のためサイズや状態などが目安であることをご了承いただける方のみお問い合わせください。



よろしくお願い致します。



【モダンなデザイン】

このガラスケースは、シンプルで洗練されたブラウンの木製デザインが特徴です。リビングルームやダイニングルームにぴったりのスタイルです。



【収納機能】

上部には収納スペースがあり、下部には透明なガラス扉付きの収納があります。ガラス棚が付いているため、ディスプレイにも最適です。



【高品質な素材】

木製のフレームと透明なガラスを使用しており、耐久性があり長持ちします。



- 色: ブラウン

- 素材: 木製

- タイプ: ガラスケース

- 収納スペース: 上部収納、ガラス扉付き収納

- デザイン: モダンなデザイン

- ガラス扉: 透明ガラス扉

- 棚板: ガラス棚



お引き取りも検討できます。よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>リビング収納>>>ガラスケース・ディスプレイケース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし