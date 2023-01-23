『パフド レザー サッチェル アストラルブルー ケイトスペード バッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 08時 48分に出品され03月16日 08時 48分に終了予定です。即決価格は16,100円に設定されています。現在49件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ケイトスペード パフド レザー サッチェル



今年の夏頃に新宿ルミネにて購入しました。

鮮やかなブルーに惹かれて衝動買いしましたが、使用機会がないため出品いたします。



※写真は濃い青に見えますが実物はホームページのような色です。





【素材】牛革、スムースレザー



【品番】KF871 WTH



【定価】64,900円



【仕様】

ジップトップクロージャー付きサッチェル

内側：ファスナー付きポケット

内側：スリップポケット

外側：スリップポケット

取り外しと調整可能なクロスボディストラップを付属

プレートロゴ

収納可能：最新のiPhone、ジップアラウンドコンチネンタルウォレット

マットライニング



【採寸サイズ】

高さ18.5cm 最大幅27cm 最少幅23cm 底マチ12.5cm 持ち手長さ30cm 持ち手幅2.1cm ストラップ長さ (最大)136cm ストラップ長さ (最少)86cm

Style Number: KF871-1





【商品説明】

ファッションアイテムとして活躍するふっくらパフィなルックとクールなカラー、そして実用性も叶えたレザーサッチェル。クロスボディスタイルが楽しめるストラップを付属し、整理整頓に役立つポケットも装備しています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ケイトスペードニューヨーク

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ パフド

レザー

サッチェル アストラルブルー ケイトスペード バッグ