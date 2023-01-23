『ビッグサイズ アディダス トラックジャケット グレー×ネオンイエロー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 12時 35分に出品され03月03日 12時 35分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在965件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆ 商品名



adidas originals アディダス トラックジャケット グレー×ネオンイエロー



◆ カラー

グレー

レモンイエロー

黄色

蛍光



◆ 仕様・状態

古着 ユーズド





◆ サイズ

表記 2XLサイズ

着丈:約76.5cm

身幅:約73.5cm

肩幅:約62cm

袖丈:69cm



◆商品説明

アディダスオリジナルのトラックジャケットになります。珍しいカラーリングなので探してる方も多いのでは！かなり大きめのサイズなので多くの方がオーバーサイズで着こなしていただけます。

目立つようなシミ・汚れ・破れなど見当たりませんが、USEDですので、多少の使用感等ご理解の上ご検討ください。



新品同様のものをお求めの方はご遠慮ください



折りたたんで梱包しますので畳みジワ等ご容赦ください



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メンズ

男性用

ウィメンズ

レディース

女性用

ジャージ

青タグ

90s

y2k

トレフォイル



袖丈···長袖 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: アディダスオリジナルス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ビッグサイズ



アディダス トラックジャケット グレー×ネオンイエロー