『LEVIS VINTAGECLOTHING507XX 1953 TYPE2【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 15時 42分に出品され04月10日 15時 42分に終了予定です。即決価格は14,430円に設定されています。現在993件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|2XL(3L)
|ブランド:
|リーバイスビンテージクロージング
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落札価格14430円
993 入札履歴
終了
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