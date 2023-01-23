『LEVIS VINTAGECLOTHING507XX 1953 TYPE2【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 15時 42分に出品され04月10日 15時 42分に終了予定です。即決価格は14,430円に設定されています。現在993件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 最安値

最終価格です。



これ以上お安くする事はありませんので、値段交渉、希望金額の購入の設定はお控えいただきたいと思います



私はデニムマニアです。8月15日 にLevis®大阪直営店から購入した、リジッド未洗い完全新品です



着用しようとし香水を「シャネル ブルー オードパルファム」を3プッシュぐらい.かけてしまいました。その日は、食事会が中止になったので着用せずにクロゼット保管です



着用したわけでは無いので香水の匂いはそこまで残っていないとは思います



上記のことをご理解していただけた方よろしくお願いいたします



LEVIS VINTAGECLOTHING

507XX 1953 TYPE2 セカンド ヴィンテージクロージング

オーガニックコットン

リジッド 未洗い

日本製

品番 705070066

カラーコード Dark Indigo23H20843

定価49.500円



サイズ：44XXL

44はTバック仕様



デニムジャケットには付属していないのですが、ヴィンテージクロージング1955デニムパンツに付属していたトートバック付き



リーバイスヴィンテージクロージング507XX(通称 2nd セカンド)の復刻版



リジッド(未洗い)モデルの為、洗濯後は約10%縮みます

（実際の縮み幅はお洗濯や乾燥方法によって若干の差が生じます。タンブラー乾燥を行った場合、大幅に縮む可能が御座います。）

<実寸>

44(XL日本サイズ XXL) 身幅約64cm 肩幅約53cm 袖丈約68cm 着丈約68cm

実寸は個体によって若干のバラツキがございますのでご了承願います。参考値とお考えください



1936年に作られたアイコニックな存在のLevis® Type|トラッカー

ジャケットに少しだけ変更を加えて生まれたのが1953 Type || トラッカージャケットです。丈夫なセルビッジデニムで作られたデニムジャケットは、長い間アメリカの労働者たちを象徴するウエアとして捉えられていました。「Two Horse」のロットナンバー507レザーパッチ、ダブルプリーツが入った前立て、ウエストのアジャスターと大文字の「E」のレッドタブが特徴です



1936年に作られた506XX通称 1st ファーストに改良を加えた後継モデルとして生まれた507XX通称 2nd セカンドの復刻版 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: リーバイスビンテージクロージング

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ LEVIS

VINTAGECLOTHING507XX



1953



TYPE2