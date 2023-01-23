『希少✨美品✨ MORABITO モラビト ハンドバッグ M字金具 メルクルディ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 16時 34分に出品され03月17日 16時 34分に終了予定です。即決価格は11,600円に設定されています。現在981件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 希少✨美品✨ MORABITO モラビト ハンドバッグ トートバッグ M字金具 ロゴ刻印 ベージュ メルクルディ 61931



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【商品状態】

使用感はあまり感じず、角スレなく内側も綺麗です。

保管による多少のスレシワがありますが、目立つダメージは見られず、綺麗なお品です。

状態は画像にてご確認下さい。



【サイズ】

W 約27cm / H 約20cm / D 約10cm

ハンドル 約42cm



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☆ご質問がございましたら、コメント欄へお願いします。



#lilyのアパレル



個人保管となりますので、気になる方はご遠慮下さい。

梱包の箱や袋は、リサイクルを利用する場合がございます。



＊こちらの商品は、ブランド買取専門店エコリング購入の真贋鑑定済みの正規品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: モラビト

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