『POP【新品】未開封 CBシリーズ ゾロ CB-2＆CB-R2 2体セット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 00時 46分に出品され03月20日 00時 46分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在936件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|新品、未使用
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落札価格11700円
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終了
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