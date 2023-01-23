『POP【新品】未開封 CBシリーズ ゾロ CB-2＆CB-R2 2体セット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 00時 46分に出品され03月20日 00時 46分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在936件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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即購入OKにしておりますので、交渉中であっても、別に購入いただきました方を優先させていただきますので、ご了承下さい。

お値下げ、返品不可



【商品名】

POP ポートレート・オブ・パイレーツ

CBシリーズ

ロロノア・ゾロ

CB-2＆CB-R2

2体セット



【商品状態】

SHOPで購入したままの状態です。国内正規品

購入後、自宅保管していた物で、細かな初期傷等を気にされる方、又は神経質な方のご購入はご遠慮願います。

※細かな初期傷や初期テープ貼状態は写真にてご確認をお願い致します。



【発送方法】

水濡れなど対策包装して、ダンボール発送させて頂きます。

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#MegaHouse

#ONEPIECE

#Portrait_Of_Pirates 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>コミック・アニメ 商品の状態: 新品、未使用