『★ BTS フォト セット★ ジミン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 07時 30分に出品され03月22日 07時 30分に終了予定です。即決価格は7,511円に設定されています。現在195件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アリスさん、こんにちは♡♡





この度もジミンちゃんご希望くださりありがとうございます(⁎ᴗ ᴗ⁎)





こちら専用ページ作成させて頂きましたが、内容に問題ないでしょうか？





ご確認どうぞよろしくお願いします⑉• •⑉)❤︎





※ご希望購入日がありましたら教えてくださいね♡



2ページ 1666円

3ページ 555円

4ページ 888円

5ページ 1222円

6ページ 999円

7 ページ 1111円

4カット 1592円（199×8）

9ページ 1599円





合計9632円





♡ジミンちゃんのフォトおまけ付き







♡メルカリ便発送させて頂きます







どうぞよろしくお願いします(*´˘`*)♡ 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 新品、未使用