『HALHAM ネイビー・SPU ブラックチェック七分袖シャツ2枚セット Mサイズ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 13時 30分に出品され04月09日 13時 30分に終了予定です。即決価格は50,999円に設定されています。現在751件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メンズ カジュアル七分袖シャツ2枚組

・ブラックチェック SPU

・ネイビー HALHAM



今の季節にピッタリの七分袖です。女性の方が着ても可愛いとおもいます。

多少使用感はありますが、目立つキズや汚れは無く綺麗だと思います。今の方は多少、襟や肩の色が薄いです。中古品にご理解のある方の購入をお願い致します。



水濡れ対策をして、ゆうパケットポストにて発送致します。



喫煙者無し。犬がいますが、充分注意して発送致します。犬アレルギー等が心配な方は購入をお控えください。



気持ちの良いお取り引きを心掛けています。購入後1度はご連絡お願い致します。



カジュアルシャツMサイズ

HALHAMシャツMサイズ

SPUシャツMサイズ

ネイビーシャツMサイズ

メンズ七分袖シャツ



カラー···ブルー



袖丈···七分袖



柄・デザイン···チェック



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ハルハム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ HALHAM

ネイビー・SPU

ブラックチェック七分袖シャツ2枚セット

Mサイズ