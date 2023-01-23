『良品バックラッシュ希少橙色21AW定価20万定番カンガルーレザーダウンジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 16時 19分に出品され04月14日 16時 19分に終了予定です。即決価格は46,800円に設定されています。現在611件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ISAMU KATAYAMA BACKLASH バックラッシュ 21AW定番カンガルーレザーダウンジャケット



説明不用バックラッシュ秋冬の人気モデル。

生産数の少ない希少カラーのORANGE、サイズは人気のLサイズ、ジッパーはBACKLASHオリジナルです。



なめらかな手触りと軽くしなやかなフィット性を持つカンガルースキン、時間をかけてオイルを浸透させ薄手ながら耐久性に長けた張りとコシを革に持たせています。

元来、カウレザーに比べ遙かに頑丈なカンガルーならではの超軽量仕上げです。

カーフに近い風合いですが、所々に感じる野性味が魅力のマテリアルといえます。

充填物はバックラッシュではお馴染みの最高級、ポーランド産ホワイトグースダウンを採用しています。

暖かさ、軽さともにダウン・アウターとしての最上級を追求したプロダクションです。



他でも出品しているため、売り切れた場合は出品キャンセル致しますのでご了承ください。



●定価:209,000円

●サイズ:L(肩幅:約44cm、身幅:約52cm、着丈:約62cm 、袖丈:約64cm)

●素材:表（カンガルー革）、裏地（ポリエステル100%）、中綿（ダウン93%,フェザー7%）

●色:ORANGE

●状態:10中7程度

●付属品:なし



主観では特に目立つ汚れやダメージはないかと思います。（カンガルーレザー特有の初期からの小傷はございます）

中古品になりますので神経質な方や基準値の高い方、バックラッシュの製品に理解のない方はご購入をお控えください。



自己紹介欄をご確認の上ご検討頂けますようお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: イサムカタヤマバックラッシュ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 良品バックラッシュ希少橙色21AW定価20万定番カンガルーレザーダウンジャケット