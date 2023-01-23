『ポールスミス チェスターコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 00時 15分に出品され03月23日 00時 15分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在625件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ポーズミスのチェスターコートです。

ブラックで使いやすく、素材もとても柔らかく高級感があります。スーツスタイルなどのフォーマルな時に1着あると便利です。

裏地も上品な花柄になっており脱いだ時にとてもオシャレに見えます。

数年前に購入し、数回着用しましたので多少の使用感はご了承ください。

目立った汚れや傷はありません。







- 色: 黒

- デザイン: チェスターコート

- 裏地のデザイン: 花柄

- ボタンの数: 3つ

- 袖の長さ: 長袖



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ポールスミス

チェスターコート