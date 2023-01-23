『bajra フード付きレザーべスト M 黒【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 02時 27分に出品され03月17日 02時 27分に終了予定です。即決価格は20,240円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このbajraのフード付きレザーべストは、現代的で洗練されたスタイルを提供します。シンプルながらも目を引くデザインで、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



【快適な着心地】

内側はファー素材で仕立てられており、肌触りが良く、保温性も優れています。寒い季節でも快適に着用できるアイテムです。



【実用的なポケット】

サイドにはジッパー付きのポケットがあり、収納力も抜群。スマートフォンや小物を安全に持ち運ぶことができます。



- ブランド: bajra

- サイズ: M

- 色: 黒

- 素材: ゴートスキン

- デザイン: フード付きベスト

- 裏地: ファー素材

- ジッパー: サイドポケット付き

・身幅（脇〜脇）約45cm、

・着丈（首の付け根〜裾）約62.5cm、

・肩幅（腕の付け根〜腕の付け根）約38cm



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: バジュラ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ bajra

フード付きレザーべスト

M

黒