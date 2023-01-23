『新品ニッシン4Pラジアルマウントフロントブレーキキャリパー左右セット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 04時 23分に出品され03月17日 04時 23分に終了予定です。即決価格は26,910円に設定されています。現在466件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 製品番号：N4RC1-108G-RLS 製品詳細情報はメーカーホームページでご確認ください。



● ニッシン製4ピストンラジアルフィットフロント用ブレーキキャリパー 取付ピッチは１０８mm

● 製品重量（パッド込み1110g /ピストン径 Φ30x4

●適応ブレーキローター径：Φ298mm～Φ330mm

●適応ブレーキローター厚：4.5mm～6.0mm



ラジアルフィットブレーキキャリパー。ボディカラーはゴールド。

用品の種類...ブレーキキャリパー

用品の種類...ブレーキキャリパー 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>バイク>>>パーツ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ 車・バイク・自転車

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パーツ タグ 新品ニッシン4Pラジアルマウントフロントブレーキキャリパー左右セット