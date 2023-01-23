『Amiur:over size tuck design denim jacket【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 09時 34分に出品され04月20日 09時 34分に終了予定です。即決価格は9,359円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 去年購入し、着用機会がない為出品します。



他にないデザインでカジュアルにも綺麗めにも着用していただけるアイテムです·͜· ᕷ



新品未使用、タグ付きです。

#Amiur#eim 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: エミレ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Amiur:over

size

tuck

design

denim

jacket