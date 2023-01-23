『デロンギケーミックス電気ケトル【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 11時 21分に出品され04月01日 11時 21分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在702件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆新品未使用☆【Delonghi】デロンギ

ケーミックス電気ケトル



カラー マゼンタピンク



とにかくデザインが可愛い！

この発色の良いケトルはテーブルで映えます

１日のはじまり気分も上がりますよ！



今回撮影のために初めて開封しました



SJM010J-MG

容量 0.75 L

材質 ステンレス鋼, 樹脂/プラスチック製

特徴 空だき防止機能

電圧 100 ボルト

DeLonghi SJM010J-MG PINK



◆値下げ交渉不可

◆細かな事が気になる方はお控え下さい 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>キッチン家電 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: デロンギ