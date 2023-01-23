『＊名作＊70s オリジナル Lee 91-J デニム カバーオール 40【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 15時 16分に出品され03月31日 15時 16分に終了予定です。即決価格は25,344円に設定されています。現在245件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Lee リー

カバーオール ブルゾン ジャケット

91-J 91J 70年代中期モデル

表記サイズ不明

実寸40インチ程度

Lサイズ相当

肩幅47.5身幅58.5着丈79袖丈64

アメリカ製

UNION MADE IN USA

付属なし





ペンキ飛び、オイル汚れあり。

全体的に使用感・擦れ。

他には目立つダメージ等なく、比較的良好なコンディションです。

古着らしい雰囲気抜群の1着。



1970年代製、Lee『91-J』デニムカバーオールです。Leeのアイテムの中でも代表的アイテムの一つでもある『91-J』、70年代製のものですがジェルトデニムを使用した色落ちを楽しめるカバーオールです。

主観ですが色残りは8割程度。サイズ表記はプリント薄れで読み取れませんが実寸で40インチ程度とお探しの方も多いところではないでしょうか。

左右色違いのポケット裏の当て布、ユニオンチケットももシッカリ残っています。

お探しの方はこの機会に是非ご検討下さい。



ヴィンテージ 古着 オールド

501 505 554 519 517 550 557 70505 1st 2nd オールドスクール ネオヴィンテージ m65 m51 モッズパーカー チャンピオン リバースウィーブ ヴィンテージ y2k ベルベルジン 古着





カラー···ブルー



柄···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: リー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ＊名作＊70s

オリジナル

Lee

91-J

デニム



カバーオール

40