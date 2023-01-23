『McGREGOR マックレガー mens メンズ ダッフルコート ネイビー L【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 21時 41分に出品され05月06日 21時 41分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 McGREGOR マックレガー mens メンズ アウター ダッフルコート カジュアル ビジネス 冬物 冬服

size:L

collar:ネイビー



状態は綺麗です。コンディションは良いです。



マックレガー（McGREGOR）は、アメリカのカジュアルブランド。 「永遠のアメリカンスピリット」をテーマに、スポーティかつクリーンなアメリカンカジュアルスタイルを提案している。 日本では総合商社、双日グループの双日インフィニティが、百貨店を中心に販売している。



着丈平置き約93cm

身幅平置き約57cm

肩幅平置き約44cm

袖丈平置き約58cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: マックレガー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ McGREGOR

マックレガー mens

メンズ ダッフルコート ネイビー L