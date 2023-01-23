『バーバリーBURBERRY LONDON ENGLANDレディースバック 極美品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 17時 05分に出品され03月29日 17時 05分に終了予定です。即決価格は17,550円に設定されています。現在910件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Burberry TBモノグラム ブックトートーバック



こちらのサイトでほぼ未使用品をお譲り頂いたバックです。

購入したものの、使う機会がないため出品します。



他にはないデザインでゴールドのアクセントがとても華やかです♪

以下、公式サイトからの引用となります。



【付属品】

保存袋



【商品説明】

仕事や通学からプライベートまで幅広くお使いいただけると思います。

モノグラムプリントEキャンバスのイタリア製トートバッグ。

環境に配慮したEキャンバスは再生可能資源を主成分とし、

従来のコーティングキャンバスと比べて生産時の水使用量と

CO2排出量を低減した、とてもエコなアイテムです。



バーバリーの象徴的なモノグラム柄がレトロクラシカルな

雰囲気を演出し、滑らかなレザーとゴールドスタッズが

アクセントとなっています。

A4サイズもしっかり入るので、お出かけから通勤・通学など、幅広いシーン・スタイルでお楽しみ頂ける人気のアイテムです。



【素材】

表地：Eキャンバス

（熱可塑性ポリウレタン75%、コットン25%）

トリム：カーフレザー100%

裏地：コットン60%、ポリエステル40%



【カラー】

Black



【寸法】

34 x 16 x 40cm



【特徴】

・レザー トップハンドル

・内側：ファスナーポケット×1

・スナップ開閉

・レザーの端はハンドペイント仕上げ

・光沢のある金具

・フロントにバーバリーのロゴをエンボス

・イタリア製



【商品名】

Monogram Print E-canvas Portrait Tote Bag



【定価】209,000円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ バーバリーBURBERRY

LONDON

ENGLANDレディースバック 極美品