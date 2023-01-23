『プラダ 長財布 ロゴプリント ラウンドファスナー ホワイト レディース メンズ【お歳暮】』はヤフオクでから04月16日 09時 39分に出品され04月16日 09時 39分に終了予定です。即決価格は11,550円に設定されています。現在176件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます(^^)



【中古】

PRADA プラダ

長財布 ラウンドファスナー ロゴプリント

メンズ レディース ユニセックス



カラー：ホワイト オフホワイト ベージュ



サイズ

横：20cm

縦：10.5cm

マチ：2.5cm



ー商品状態ー

・全体的に使用感はあります。

・目立つような汚れや傷は少ないですが、皮の擦れがあります。（写真5・6 枚目でご確認下さい）

・ロゴプリントの剥がれはほとんどありません。

・小銭入れ・カード入れは使用していないので中はきれいです。

・チャックはスムーズに動きます。毛玉もあまり無いです。

・角擦れは多少ありますが目立つほどではありません。

・ギャランティカード等はありませんが、西武池袋店のプラダで購入しました。



◎箱が不要でしたら500円お安くできます。



ーご注意ー

※状態は写真でご確認頂きご納得されてからのご購入お願いいたします。

※中古品の為、新品同様をご希望の方や神経質な方のご購入はご遠慮下さい。

※ライトや撮影環境の都合上写真と実物の色味が若干異なる場合がございます。あらかじめご了承お願い致します。

※ 商品の大きさや厚みの関係から、発送方法を変えさせて頂く場合がございます。

※ 発送は最安値で発送させていただきます。



発送は1〜２日に発送予定です。（都合によりに間に合いそうにない場合は事前に発送予定日をお伝えいたします）

返品交換キャンセル等の対応は致しかねますので、ご理解いただける方のみご購入をお願い致します。



何か気になる点などございましたらお気軽にコメント下さい。

写真の追加もご希望があれば出来る限りご対応させていただきます(*´꒳`*)



最後までご覧頂きありがとうございます （^^）

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#みみみ_ファション

#みみみ_全部



カラー···ホワイト



ライン名···サフィアーノ



モデル名···レザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ プラダ

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ラウンドファスナー

ホワイト レディース メンズ