『STUSSYナイロンフーデットジャケット スチューシー フリー 紺色 【129】【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 06時 26分に出品され03月13日 06時 26分に終了予定です。即決価格は10,269円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ♥商品説明 STUSSYのナイロンフーデットジャケットです(*^^*)

フリーサイズです♪

♥カラー

紺色

♥素材

ナイロン100%

♥サイズ

肩幅 54

身幅 55

袖丈 64

着丈 78

♥状態

中古品ですが美品のためまだまだ着用を楽しめます！

気になることがありましたら、お気軽にコメントください^^

♥発送・発送

購入後、迅速に発送いたします。

丁寧な梱包を心がけています。

☆送料を抑えるために圧縮させて頂きます。

圧縮シワはご了承ください。

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中古品のため手に取りやすい価格にて販売しております。

※サイズ（着丈等…）については素人採寸のため多少の誤差はお許しください。

☆小物について

写真に含まれるカバンや靴などの小物は、付属しないのでご注意ください。

☆わからないことがあればご質問ください^ ^

☆コメントなし、即購入、大歓迎です^ ^

☆購入後24時間以内に出荷いたします！



#古着雑貨屋本店ハジメちゃん



肩幅···54cm

身幅···55cm

袖丈···64cm

着丈···78cm



カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ STUSSYナイロンフーデットジャケット スチューシー フリー 紺色 【129】