『【ROA】c-boy style アディダス ナイロンジャケット XL LL 黒【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 08時 48分に出品され03月30日 08時 48分に終了予定です。即決価格は7,761円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 古着を多数出品しているので、

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○セット内容

ナイロンジャケット、パンツ



※個別でのご購入もご対応できる場合がございますのでご相談下さい。

※個別でのご購入はセールやフォロー割は対象外です。

※上記記載以外の物は販売対象外です。



○アイテム

170センチ63キロのメンズが着用していたセットです。



アディダスのナイロンジャケットは

ドローコード付きで雰囲気抜群です。



ディーゼルのデニムを合わせたY2Kコーデです。



○カラー

・トップス ブラック 黒

・パンツ ブルー 青



※カラーはこちらの主観によるものなので

実物は上記とは異なる場合がございます。



○サイズ（cm）

・ジャケット

着丈75

袖丈64

肩幅51

身幅64

・パンツ

ウエスト82

ヒップ100

股上26

わたり幅31

股下80

裾幅20



※平置き実寸ですが多少の誤差はご了承下さい。

※着画はお断り致します。



○状態

目立った傷や汚れもなく美品です♩



※あくまで古着なのでご理解したうえで

ご購入ご検討ください。



✨当店で扱っている商品について✨

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495



サイズ...XL(LL)

カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【ROA】c-boy

style

アディダス

ナイロンジャケット

XL

LL

黒