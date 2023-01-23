『【美品】エルベシャプリエ 8797F ナイロン 舟型ポーチ パンサーブラン【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 17時 22分に出品され04月13日 17時 22分に終了予定です。即決価格は13,750円に設定されています。現在17件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#もっちエルベシャプリエ特集

〇アイテム Herve Chapelier エルベシャプリエ

ナイロン舟型ポーチ 舟形ポーチ パンサー 豹柄

ヒョウ柄 ショルダーバッグ 2way Dリング ホワイト ブラック グレー



公式オンラインサイトでは品切れ商品です。

2020年リリースの新商品。

シンプルなデザインと上品な色合い

両サイドのリングに別売りのストラップ(1661L)をつけてミニバッグに。

ダブルファスナー

ポケットなし



○付属品

ケアカード

ショルダーストラップは付属しておりません



〇サイズ

タテ 約11.5cm

ヨコ 約21.5cm

マチ 約10.5cm



平置き実寸。

着画はお断りしております。



〇カラー

パンサーブラン



※スマホのカメラの仕様上、お色が実物のものと若干かわる場合がございます。



〇素材

ナイロン



〇状態

使用感少なく、目立った傷や汚れもなく美品です。

状態については主観の部分もございますので、画像にてご確認をよろしくお願いいたします。



〇配送

簡易包装にて1～2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

商品によっては折り畳みコンパクトに梱包して発送しますので、畳じわはご容赦願います。



〇購入先

大手リユースショップで購入。



※ご購入前にプロフィールのご確認を宜しくお願いします。



2024-195-000832 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルベシャプリエ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】エルベシャプリエ 8797F

ナイロン

舟型ポーチ

パンサーブラン