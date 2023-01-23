『■ □ 43963★年 クリスチャンディオール ショルダーバッグ トロッター【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 00時 27分に出品され04月21日 00時 27分に終了予定です。即決価格は17,350円に設定されています。現在850件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ChristianDior クリスチャンディオール ショルダーバッグ トロッター柄 レディース アイボリー×ネイビー PVC（塩化ビニール） ★43963



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全商品の取り扱い一覧

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#同時



●カラー：アイボリー×ネイビー

●素材：PVC（塩化ビニール）

●実寸サイズ／ポケット数：画像をご参照ください。

●付属品：保存袋



●状態表記：7

詳しい状態は、プロフィールをご確認ください。

●状態詳細：画像8-12をご参照ください。

画像8-9:淵部分複数剥がれ

画像10:ショルダー紐付根部分剥がれ

画像11:ファスナー横汚れ

画像12:全体的に白い部分色褪せ

多少の使用感や汚れなどが見られるものの大きなダメージは無く今後も末永く御使用頂ける商品です。



●購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品となります。



※表記サイズと実寸サイズに誤差が生じる場合がございます。

その場合は実寸サイズを優先させていただきますので予めご了承ください。



レディディオール、 ハンドバッグ、アクセサリー、ワンピース、ブラウスなどがお好きな方にもおすすめです。その他にも財布、ポーチ、シューズ、ジャケット、ニット、パンツなども出品予定です。



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カラー...ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ■

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43963★年

クリスチャンディオール

ショルダーバッグ

トロッター