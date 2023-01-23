『KOHSHIN SATOH インド刺繍 黒ニッケルカシメ ニットジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 08時 35分に出品され04月10日 08時 35分に終了予定です。即決価格は208,440円に設定されています。現在831件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 KOHSHIN SATOH アーストンボラージュによるインド刺繍と黒ニッケルカシメを打ち込んだ作品になります♪



ハイブランドでは物足りないおしゃれさんにピッタリなアイテムです。



ご質問等ありましたらお気軽にお声掛けください♪



おしゃれな貴方をお待ちしております。





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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ KOHSHIN

SATOH

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